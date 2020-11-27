وزير الشباب والرياضة قبل ساعات من القمة: مصر أولا ولا للتعصب

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة سريعة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وجمهورهما، قبل ساعات من انطلاق لقاء القمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال صبحي، لـ"الوطن" على هامش افتتاح ملاعب ومجمع سكواش، نادي مستقبل وطن، موجها كلامه للفريقين: "مصر أولا ولا للتعصب".

وتنطلق في التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة، مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في نهائي دوري الأبطال الأفريقي، في أجواء جماهيرية حماسية بين جمهور القطبين.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق الوداد المغربي خارج البطولة بالفوز عليه ذهابا وإيابا 2-0، 3-1، بينما وصل الفارس الأبيض على حساب فريق الرجاء المغربي بعدما تفوق عليه بنتيجة 4 –1 في مجموع اللقاءين.

وتحمل مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي الأبطال اللقاء العاشر بينهما في صدامات القمة الأفريقية، بينما ستكون التاسعة في دوري الأبطال على وجه الخصوص، حيث فاز أبناء القلعة الحمراء في خمس مواجهات، بينما حسم التعادل ثلاث مباريات، ولم يحصد الزمالك أي انتصار على المارد الأحمر في دوري الأبطال، لكن حقق فوزا وحيدا أفريقيا على حساب الأهلي وكان في بطولة السوبر الأفريقي في 16 يناير 1994 بهدف أيمن منصور.