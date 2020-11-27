وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قصر ثقافة وادي النطرون، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المخرج هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت "عبد الدايم"، إن البنية الثقافية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للدولة وتشكيل وعي المواطن بالمعرفة والفكر والإبداع.

وأضافت، أن افتتاح قصر ثقافة وادي النطرون وإدراجه في منظومة العمل يحقق إحدى محاور عمل الوزارة الرامية إلى التوسع في إنشاء المراكز الثقافية بالمحافظات، تحقيقا للعدالة الثقافية التي تهدف إلى إيصال المنتج الفكري والإبداعي لكل أفراد المجتمع.

ووجهت، بتنفيذ البرنامج الفكري والابداعي الذي أُعد خصيصًا ويتضمن مجموعة الندوات والعروض الفنية والمسرحية والسينمائية، إلى جانب تنمية مهارات المرأة بوادي النطرون، من خلال الورش الفنية المتعددة واكتشاف الموهوبين، من خلال فصول تنمية المواهب.

ووجهت "عبدالدايم"، التهنئة لأبناء وادي النطرون على هذه المنارة الفكرية ودعتهم إلى المشاركة في الفعاليات الفكرية والفنية التي سينظمها القصر فعليا أو من خلال منصته الإلكترونية.

ومن جانبه قال محافظة البحيرة إن المحافظة تتميز بتعدد المراكز الثقافية ما بين المكتبات وقصور الثقافة ودار الأوبرا، ما يسهم في انتشار المعرفة بين أهالى المحافظة، مؤكدًا أنه يقدم كافة اشكال الدعم للأنشطة الثقافية بالبحيرة.

وأوضح الدكتور عواض، أن القصر يقع على مساحة 3755 متر مربع يحتوي الدور الأرضي على مسرح يسع إلى 300 مشاهد إلى جانب استغلال الفرغات بالقصر وإنشاء مسرح مكشوف يسع 300 مشاهد قاعات، كبار الزوار، اطلاع للأطفال ومتعددة الأغراض، منفذ بيع الكتب ومكاتب إدارية أما الدور الأول يضم قاعتي الفنون التشكيلية ونادي المرأة إضافة إلى مكتبة الكبار والتى تحتوي على جزء من المكتبة الخاصة للناقد الراحل على ابو شادي التى اهدتها اسرته للهيئة، وغرفة إسقاط إلى جانب مبنى إداري ملحق بالقصر.