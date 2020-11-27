وزيرة الثقافة ومحافظ المنوفية يفتتحان سينما ومسرح مدينة السادات

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، سينما ومسرح مدينة السادات، بعد بناء المكان وتطويرة بالشكل اللائق الذي يفيد أبناء المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد أحمد فوزي، مدير عام الثقافة بالمنوفية، تجديد سينما ومسرح السادات بمدينة السادات، بعد أن أصابته بعض الأضرار بعد ثورة 25 يناير وبسببها، لكن طور وأصبح جاهزا لاستقبال الزوار.

وأضاف "فوزي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم تجديد المسرح والسينما وأصبحا درجة أولى، مؤكدا أنه قدم مقترح لرئاسة الهيئة لإنشاء أعلاه استراحة، لاستضافة الفرق للعروض في مدينة السادات؛ إذ يقام علي مساحة 6 آلاف متر.

ومن المقرر أيضا افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم قريبا، يقام على مساحة 3200 متر، ويحتوي على مسرح مساحته تتخطي 1200 متر، يشمل 420 كرسي، بالإضافة إلى واجهة كبيرة للمسرح، كما يشمل القصر سينما درجة أولي مكيفة، تتسع لـ380 فردا.

وأوضح أحمد فوزي أن سياسة القصر تعتمد على نشر فلسفة الثقافة واكتشاف ورعاية المواهب، وتقديم مواهب جديدة للمجتمع في مجالات الأدب والفنون، مؤكدا أن طرح المناقصة الخاصة بتكوير وبناء قصر ثقافة شبين الكوم، تم بشكل مركزي على مستوي الهيئة بالقاهرة .