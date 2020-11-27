اجراءات احترازية وشاشات عرض لمتابعة نهائي القرن في"مهندسين أسيوط"

استعدت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم نقيب مهندسي أسيوط، لاستقبال المئات من المهندسين وذويهم لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك في التاسعة من مساء اليوم .

وأوضح نقيب مهندسي أسيوط، أن النقابة وفرت شاشات عرض ضخمة وأخرى مختلفة الأحجام في ساحات النادي والنقابة، وجهزت ملعب النادي لاستقبال المشاهدين من المهندسين وأسرهم، ويجرى حاليا الانتهاء من أعمال النظافة وكافة أعمال التطهير والتجهيزات، مطالبًا جموع المهندسين بأن يجعلوا من الرياضة مجالًا وفرصة لنشر القيم والأخلاق في المجتمع.

وكشف المهندس أسامة محمد، مقرر لجنة النادي، أن الاستعدادات لتلك المباراة تجرى منذ الأمس، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال النظافة والتطهير المستمر للنادي، وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة بالتباعد بين المشاهدين، مؤكدًا إنه لن يسمح بالدخول إلا لمن يرتدي الكمامة، حرصًا من إدارة النقابة على سلامة أعضائها وذويهم، ومنعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المهندس مصطفى تليتي، رئيس لجنة الشباب أن النقابة وجهت الدعوة لكافة أعضاء النقابة وأسرهم، عبر صفحتها الرسمية لمشاهدة المباراة بنادي النقابة، وأن هناك تكليفات من مجلس الإدارة لإدارة النادي برئاسة الكابتن خالد إسماعيل عثمان، بالاستعداد التام لتلك الأمسية الكروية الهامة، وتوفير كل ما يحتاجه المهندسون وأسرهم خلال المباراة، لتقديم خدمة تليق بالمهندسين وأسرهم، وقضاء أمسية كروية ممتعة.