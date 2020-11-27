هاني شاكر: أشاهد مباراة القرن في منزلي وأتمنى فوز الزمالك

قال الفنان الكبير هاني شاكر، إنه سيشاهد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الليلة، من منزله.

وأوضح شاكر لـ"الوطن" فكرة المشاهدة في منزله، قائلا: "اعتدت طيلة عمري أن أشاهد المباريات الهامة في منزلي، ولا يشاركني فيها أي شخص، وذلك لأعبر عن غضبي أو فرحتي دون أن يراني أي شخص".

وأضاف: "أتمنى أن تخرج المباراة في سلام وحب، ولكني أتمنى من قلبي أن يحرز الزمالك اللقب من جديد".

وشدد مصدر داخل اتحاد الكرة، على أن نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي سيجمع الأهلي والزمالك، سيقام اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ولا صحة لما تردد حول تفكير مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في تأجيله بأي حال من الأحوال.

وأضاف المصدر لـ"الوطن سبورت": "إصابات بعض لاعبي الفريقين، بفيروس كورونا، لن تؤثر على موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، لكننا في الوقت نفسه نطالب القطبين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة باقي اللاعبين، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتابع المصدر: "اتحاد الكرة، لم يتلق أي خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال زيادة الإصابات بكورونا بين لاعبي الأهلي والزمالك، وكل ما تردد في هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وعلى الفريقين التركيز والتحلي بالروح الرياضية".