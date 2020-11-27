التلف وخلل المستشعرات.. مشاكل الوسائد الهوائية في السيارات

تزداد حوادث السيارات في الآونة الأخيرة، لأسباب كثيرة منها السرعة الزائدة، ومن سبل الحماية الوسائد الهوائية وحزام الأمان، ولكن تتعطل الوسائد أحيانا ولا تفتح إثر الاصطدام، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على هذه المشكلة وأسبابها، لتجنب الوقوع في هذا المأزق.

تعمل الوسائد الهوائية من خلال تثبيت مستشعرات فى جميع أنحاء السيارة، وعند قراءة هذه المستشعرات حدوث تصادم، تعطى أمرًا إلى كمبيوتر السيارة لفتح الوسائد الهوائية، ويحدث هذا فى زمن أقل من جزء من الثانية.

ويحدث أحيانا ألا تفتح الوسائد لحظة الحادث، أو تفتح دون وجود حوادث، وتتعد أسباب ذلك:

1- قوة الحادث بسيطة ولا داعِ لفتح الوسائد الهوائية، ويتولى حزام الأمان المسئولية، وهذا يتم تحت سرعة 14 كم/ س.

2- استشعار السيارة أن من يوجد في المقعد الأمامي طفل، ولا يجب أن يكون الأطفال في هذا المقعد، وانفجار الوسادة الهوائية قد تسبب لهم الأضرار.

3- ممكن أن تكون قد تم استبدالها بأخرى غير صالحة وتالفة.

4- أن يكون الحادث فى مكان ما فى السيارة به خلل فى المستشعرات أو الأسلاك التى توصل الإشارة إلى الكمبيوتر لفتح الوسائد الهوائية.

لذلك يجب فحص مستشعرات الوسائد الهوائية بين الحين والآخر، وفحص جميع الوسائد الهوائية في المركبة لمعرفة اذا كانت من نوع "تاكاتا" أو غيرها.

وإن كانت من نوع "تاكاتا" يجب التوجه الى التوكيل وتغييرها لأنها بها مشاكل قد تؤدى الى الوفاة أو إصابات بالغة، حسبما ذكرت هيئة السلامة والأمان على الطرق السريعة NHTSA.