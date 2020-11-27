السلفيون يحرمون مشاهدة كرة القدم.. والإفتاء: مش حرام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فتوى للسلفية منسوبة للإمام ابن باز يحرم فيها مشاهدة كرة القدم، ردا على سؤال يقول: "تكثر في هذه الأيام مباريات كرة القدم، وتنقل عبر التلفزيون، فما حكم مشاهدتها إذا لم تكن بعصبية ولا تشبيه، وإنما للترويح فقط عن النفس؟".

وقال ابن باز في فتواه: "الذي يظهر لنا من لعب كرة القدم أنها مشغلة عن الخير ومشغلة عن الصلوات في الجماعة، والذي ينبغي تركها، لو صينت وكانت في أوقات قليلة ومعها ضبط العورات وصيانة العورات وإقامة الصلوات، لو كان هذا مضبوطا لكان الأمر أسهلا، لكن مع ما نشاهده من الناس من الشغل بها والفتنة بها وتضييع الصلوات من المشاهدين واللاعبين، فالذي نعتقده أن هذا العمل محرم ومنكر، ولا يجوز فعله أبدا، لا في هذه البلاد، ولا في غيرها من المسلمين، لأن فعلهم هذا أفضى بهم إلى شر عظيم، شغلوا الناس في الإذاعات، شغلوهم في التلفاز، شغلوهم في الأوقات، وضيعوا الصلوات، وكثير منهم يلبس لباسا يبدي عورته، يبدي فخذيه، يفتن الناس به، فكل هذا من المنكرات التي لا مبرر لها".

وأضاف: "الحاصل أن كرة القدم التي يفعلها الناس اليوم شرها عظيم وخيرها معدوم، وإن كان فيها خير فهو قليل جدا من جهة النشاط واحتياج القوة، مغمور هذا الخير القليل في جنب الشر الكثير، فالذي نعتقده اليوم أن فعلها محرم وأنها منكر، إلا إذا التزم أهلها بالستر وحفظ الأوقات وإقامة الصلوات في وقتها، وصار لعبها في وقت خاص محدود لا يتجاوزه إلى أن يضيعوا به الصلوات إما المشاهدون وإما اللاعبون وإما الجميع، هذا الواقع نسأل الله السلامة".

وفي المقابل، قال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، في فيديو، ردا على سؤال حول حكم مشاهدة مباراة كرة القدم، قائلا: "إن مشاهدة مباريات كرة القدم حلال ومن المباحات بشرط ألا تجعلك تخل بواجب".

وأضاف: "يعنى مثلا لو جلست لمشاهدة المباراة وفاتتك صلاة الظهر خلال المشاهدة، هنا نقول حرام ولكن ليس حرام المشاهدة، وإنما حرام ترك الصلاة بسبب المباراة".

وتابع: "لا نقول ذلك فقط على الصلاة، ولكن مثلا لو شخص ترك العمل يأثم شرعا ليس بسبب المباراة ولكن لترك العمل"، مختتما: "إنما مشاهدة مباريات كرة القدم مباحة شرعًا، ولا شيء فيها".