الوزراء: منع المشجعين من حضور مباريات كرة القدم ليس له علاقة بكورونا

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الوصول لصفر إصابات لفيروس كورونا هو وضع مؤقت.

وشدد "سعد"، على أنه سيتم تطبيق قرار الحكومة باستئناف النشاط الرياضي واستمرار الدوري العام لكرة القدم، مؤكدًا على أن منع الجماهير من حضور المباريات يرجع لأسباب لا تتصل بفيروس كورونا نظرًا لصدور قرار إقامة المباريات بدون جماهير قبل الجائحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "مفيش حاجة اسمها صفر إصابات وبعدها نقفل ملف كورونا بعد كده وده مش هيحصل"، لافتًا إلى أن الدول التي وصلت لصفر اصابات ظهرت الاصابات فيها مرة أخرى بعد أسبوع، مشيرًا أن عودة الإصابات في هذه الحالة تكون بأرقام بسيطة.

وطالب بألا يكون الوصول لصفر إصابات هو الشغل الشاغل للناس مشددًا على أهمية التوصل لمصل وعلاج فعال لفيروس كورونا "ساعتها مش هتفرق أرقام الاصابات الجديدة".

وأكد أن الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة ويمكن أن يظل التناقص حتى الوصول لصفر إصابات مع التزام الناس بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على أن أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية وأن الوباء لم ينتهي من مصر ولم ينتهي من العالم.

وطالب "سعد" المواطنين باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لافتًا إلى أن الحكومة تحسب الأمور بدقة شديدة وثبت نجاح حساباتها عند الفتح التدريجي وانخفاض الاصابات مشددًا على أننا نسير على الطريق الصحيح للوصول لصفر إصابات.