عمرو أديب متمنيا فوز الزمالك: مش عارف أحيّد مشاعري.. ده فريقي

عرض الإعلامي عمرو أديب، صورًا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، بين شوطي لقاء الزمالك والأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ويظهر بشكل حزين، "باين عليه الحزن، لأنه فعلا مش مبسوط، الزمالك مستحوذ ومهاجم، وقادر يترجم ده على أرض الملعب، هل الأهلي يقدر يعمل حاجة في الشوط التاني، هل هيكون فيه تغييرات؟".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر": "ربنا يسهل يارب، وليفوز الزمالك، مش عاوز أقول وليفوز الأفضل، لا بقول وليفوز الزمالك، ده فريقي يا جدعان، فيه ناس تقولك لا للتعصب والبطولة المهم في مصر، آه في مصر وكل حاجة ومصر كسبانة والنهائي موجود فيها، بس أنا زملكاوي".

وتابع: "أنا كزملكاوي عاوز الزمالك يكسب مش عارف أحيد مشاعري، هل يبقى فيه 120 دقيقة أو ضربات جزاء؟ عندنا 2 من حراس المرمى زي الفل أبو جبل والشناوي، عظماء، بس برضو هدف كرة شيكابلا ضد الجاذبية، بتتلعب في القمر، طلعت بلونة فوق، برجله الشمال دخلت جون، فيه مهارات".

ونجح فريق الزمالك في تسجيل هدف التعادل في مرمى الأهلي عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا، في الدقيقة 31 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف الأبيض بعد مرور رائع من شيكابالا من لاعبي الأهلي، وسدد كرة صاروخية على يمين محمد الشناوي.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 6، بعدما حول عرضية علي معلول من الجانب الأيمن برأسية في شباك أبو جبل، حارس نادي الزمالك.

وعاد الزمالك لتعديل النتيجة في الدقيقة 31، بعد مرور رائع من شيكابالا من لاعبي الأهلي، وسدد كرة صاروخية على يمين محمد الشناوي.