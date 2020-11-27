صلاح عبدالله و"هنيدي" يدعمان الزمالك قبل مباراة القرن (صور)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بعد قليل إلى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاهدة المباراة وتشجيع فريقهم المفضل، وكان من أبرز المشجعين لنادي الزمالك الفنان محمد هنيدي الذي نشر صورته وهو طفل عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" معلقًا: "السادسة يا زمالك".

فيما نشر الفنان صلاح عبدالله صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقًا: "ليلتنا بيضا بإذن الله، ولذلك أتمنى فوز الزمالك.. لا للتعصب".

فيما نشر الفنان سليمان عيد صورته عبر حساباته الخاصه بالسوشيال ميديا وهو يرتدي نظارة شمسية وتيشيرت نادي الزمالك، معلقًا: "لا للتعصب".

وكان مصدر داخل اتحاد الكرة، قد شدد على أن نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي سيجمع الأهلي والزمالك، سيقام اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ولا صحة لما تردد حول تفكير مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في تأجيله بأي حال من الأحوال.

وكان أكد مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الوطن" أن إصابات بعض لاعبي الفريقين، بفيروس كورونا، لن تؤثر على موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، لكننا في الوقت نفسه نطالب القطبين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة باقي اللاعبين، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وتابع المصدر: "اتحاد الكرة، لم يتلق أي خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال زيادة الإصابات بكورونا بين لاعبي الأهلي والزمالك، وكل ما تردد في هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وعلى الفريقين التركيز والتحلي بالروح الرياضية".

يذكر أنه كان من أبرز الفنانين المشجعين للنادي الأهلى الفنان أحمد فهمي الذي نشر صورته مرتديا التيشيرت الخاص بالفريق قبل ساعات من انطلاق المباراة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" معلقا: "كابو المدرج اللي كان مثل كبير لينا في حب الكيان، إن شاء الله نكسب النهارده ونهديلك البطولة يا صاحبي".