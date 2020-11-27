أديب عن هدف قفشة في مرمى الزمالك: يا ريتني ما بصيت على الشاشة

علق الإعلامي عمرو أديب، على هدف اللاعب محمد مجدي قفشة، في مرمى نادي الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث قال "ياريتي ما بصيت على الشاشة، يا ريتني ما حضرت روح قفشة، هل الزمالك يقدر يعوض؟".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر": "ربنا كريم وإن شاء الله الزمالك يتعادل، لاعبي الأهلي بتقع على الأرض وبتعمل فيها موجوعة، أنا هشتغل معلق كورة أحسن".

ويخوض الأهلي والزمالك مباراة تاريخية على لقب أفريقيا، وهناك دوافع كبيرة للاعبي القطبين حيث لم يفز الأهلي بأي بطولة أفريقية منذ عام 2014 ووصل نهائيين متتاليين في عامي 2017 و2018 وفشل في الفوز بالبطولة، فيما يعتبر دوافع الزمالك أكبر أيضًا خاصة وأن الأبيض لم ينجح بالفوز بلقب أفريثقيا منذ عام 2002 بعد الفوز على الرجاء المغربي بهدف تامر عبدالحميد.