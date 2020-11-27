سيدة أوسيم تعترف: قتلته أثناء العلاقة الحميمية وباس رجلي علشان مموتوش

شرحت ربة المنزل بأوسيم المتهمة بقتل زوجها عقب لقاء حميمى معه داخل شقتهما تفاصيل جريمتها أثناء تنفيذ الجريمة حيث مثلت الزوجة قيامها بتوثيق يديه من الخلف بمحض إرادته وبناء على طلبه فأحكمت هى القيد حول يديه بينما كان ينظر لها بهلع وهى تمسك بالايشارب وتتجه ناحيته.

وقالت المتهمة إن المجنى عليه هو من طلب توثيقه بهذه الطريقة لكنه لم يتخيل أن تحكم زوجته القيد حول معصميه بهذه القوة، ثم أمسكت الإيشارب ولفته حول عنقه وهى تخبره انها ستقتله عقابا له على خيانتها بشكل متكرر وتعمد اهانتها وإهمالها ، فقبل قدميها حتى تتركه لكنها لم ترق له :" باس رجلي وعيط بس مارحمتوش"

وذكرت المتهمة أن زوجها حاول فك قيده دون جدوى فقامت باحكام تطويق رقبته بالإيشارب وظلت تشد طرفيه حتى لفظ زوجها أنفاسه الأخيرة ثم جمعت مشغولاتها الذهبية، وغادرت بصحبة ابنهما الوحيد منزل الزوجية في أوسيم بالجيزة إلى منزل صديقتها، وكانت تتلقى اتصالات من والد المجني عليه لكنها لم ترد.

وسجل محضر الشرطة قيام والد المتهم بتحرير محضر في مركز شرطة أوسيم بالعثور على نجله جثة هامدة بعد أن عثر عليه فى غرفة نومه ميتا.

وأظهرت المناظرة وجود كدمات في الوجه والعين وآثار اختناق حول الرقبة، جرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة بتشريحه لبيان أسباب الوفاة.

توصلت التحريات التى قادها قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع أن الزوجة هى مرتكبة الجريمة فتم ضبطها واعترفت إنها أعدت خطة الجريمة للانتقام من زوجها فتظاهرت أمامه بأنها ليست غاضبة من تصرفاته كالمعتاد، ومارست حياتها الزوجية معه بشكل طبيعي وحدثت بينهما علاقة حميمية يوم الجمعة الماضية، وفي نهاية اليوم طلب الزوج منها مشاركته الألعاب الجنسية، وعندما وجدت الفرصة سانحة أمامها للانتقام منه لم تتردد لحظة واحدة.

وتبين أن زوجها كان مقيدًا من قدميه ويديه من الخلف، بينما كانت هي تواصل إثارته جنسيًا عن طريق الضرب والاعتداء عليه، وأثناء ذلك أمسكت بإيشارب وقامت بلفه حول رقبته وخنقته حتى الموت قبل أن تتركه جثة هامدة وتغادر المنزل.