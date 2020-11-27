جولة أفريقية لمساعدي وزير الخارجية تعزيز العلاقات المشتركة

في إطار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية ومتابعة التطورات في المنطقة، قام كل من السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والسفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، بجولة في منطقتي القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، تضمنت كل من السودان وجنوب السودان وجيبوتي وكينيا.

شملت الجولة لقاءات مع كبار المسئولين بتلك الدول، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة في منطقتي القرن الأفريقي وشرق افريقيا، حيث أكد الجانب المصري متابعته لتلك التطورات، مشددًا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة وما توليه مصر من اهتمام بالغ لاستقرارها، ودعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة التي تُمثل ركيزة للأمن الإقليمي والقاري.

وجرى التباحث حول سُبُل دعم العلاقات الثنائية وتطويرها مع تلك الدول في شتى المجالات، فضلاً عن متابعة برامج التعاون الثنائي التي تجمع مصر بها.