رئيس التحرير

محمود مسلم

شكري يشارك في الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه لدول حوض النيل

كتب:

الوطن
05:25 م | الخميس 19 نوفمبر 2020
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

شارك كل من سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في الاجتماع السُداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، الذي عُقد اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك للتباحث حول مسار مفاوضات سد النهضة الجارية برعاية أفريقية.

وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية استئناف التفاوض من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذا لمُقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة التي عُقدت على مدار الأشهر الماضية، وأعربت عن تطلعها للمُشاركة في الجولة المُقبلة للمفاوضات التي تقرر أن تُعقد خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومُتوازن يُحقق المصالح المُشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.

اقرأ المزيد:

جولة مفاوضات سداسية لاستئناف مفاوضات السد الإثيوبي اليوم

وزير الري الأسبق: ترامب لم يكن مؤثرا في ملف السد الإثيوبي

لجنة خبراء الري تنتهي من بحث منهجية مفاوضات السد الإثيوبي

اجتماع سداسي للخبراء لبحث مرجعية مفاوضات السد الإثيوبي اليوم

اليوم.. اجتماع وزراء الري لبحث منهجية مفاوضات السد الإثيوبي