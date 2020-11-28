شركة مصرية تنتج أجهزة تنقية هواء لمحاربة "كورونا"

قال المهندس ديفيد سمير، رئيس إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الروبوت، أن شركته تستخدم تكنولوجيا "البلازما كلستر" التي تولد أيونات في الهواء وتسحب الهدروجين الذي يتفاعل معه الفيروس، ويخسر الفيروس الغلاف البروتيني فيكون غير فعال.

وأضاف "سمير" خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، عبر برنامج مساء "dmc"، الذي يعرض على قناة "Dmc"، أن هذه التقنية تساعد مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، فبحسب دراسة في لندن تم وضع الجهاز في مستشفيين ووجدوا بها أن نسبة الشفاء تكون أسرع عند استخدام هذه الجهاز وظهرت هذه التكنولوجيا أول مرة في اليابان عام 2003، وتم استخدامها لمحاربة فيروس سارس.

وبعد دراسات استمرت 8 أشهر اكتشفوا أن البلازما تقتل الفيروسات وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار المهندس إلى أن استخدام الإنسان الآلي لن يقلل من الوظائف بل ينتج أعداد كبيرة من الوحدات مما يتيح الشغل غير مباشر بطريقة غير مسبوقة لافتا إلى أن الشركة وفرت "استاند" بـ 3500 جنيه ينقي الهواء في المنزل في 45 دقيقة فقط وعلى مساحة 20 مترا، في الوقت الذي تم إنتاج إنسان آلي آخر يسمى "موزو" من أجل تنقية الهواء والمساعدة في تطبيق الاجراءات الاحترازية للأماكن الكبيرة والشركات وعمدت الشركة إلى إنتاج سلسلة يرتديها الشخص تعمل على تنقية الهواء وسعرها 1600 جنيه فقط وصندوق تعقيم يبدأ من 2500 جنيه ويصل سعره إلى 7500 جنيه، كما أن هناك أجهزة مستخدمة في البنوك مثل تعقيم الورق في البنوك وجهاز مولد البلازما الذي يعقم الهواء حوله وتقضي البلازما على 99.8% من فيروس كورونا وكل هذه المنتجات التكنولوجيا فيها يابانية لكن الهيكل وإيجادها مصري 100% وهذا يشجع الصناعة المصرية ويتم التصدير إلى الخليج وأوروبا، كما لدى الشركة اللمبة المستوردة التي تنقي الأكسجين وتنتج رائحة نفاذة قوية تشبه الرائحة التي يشمها الشخص على حمامات السباحة.