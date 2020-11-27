"الصحة" تضع شروطا للذهاب الآمن للمولات التجارية للوقاية من كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة إرشادات للوقاية من فيروس كورونا داخل المولات التجارية.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها: يجب ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والالتزام بالمسافة الآمنة.

وتابعت الوزارة في منشورها: يجب تجنب لمس السلالم بالأيدي أو الأحضان والابتعاد عن الأماكن المزدحمة واستخدام كارت الصرف الآلي وتطهير دورة المياه قبل استخدامها ولا يجب اصطحاب الأطفال وكبار السن، موضحة أنه لابد من استخدام الأطباق والملاعق البلاستيكية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 67 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102268 حالة حتى اليوم.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تسجيل 368 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وأوضح "مجاهد" أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 114475 حالة من ضمنهم 102268 حالة تم شفاؤها، و6596 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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