بالهتافات وصافرات السيارات.. جماهير الأهلي في الأقصر تحتفل باللقب الأفريقي

على أنغام صافرات السيارات والهتافات الجماهيرية، احتفل مشجعي النادي الأهلي في الأقصر على طريقتهم الخاصة بفوز فريقهم على غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا واقتناص كأسه الذهبية للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

وانتشرت الجماهير بمختلف أعمارها في ميادين الأقصر المختلفة خاصة في أشهرها ميدان صلاح الدين بوسط المحافظة متغانين بالهتافات الاحتفالية بفوز فريقهم بالأميرة الإفريقية وذلك وسط انتشار أمني مكثف من قوات الشرطة بالمحافظة لمنع أي ازدحام مروري ناتج عن التجمعات.

وخطف النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه متغلبًا على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا "نهائي القرن".