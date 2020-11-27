أديب عن هزيمة الزمالك: مدرب الأهلي هو البطل.. وتستمر الأحزان لسنوات

غرّد الإعلامي عمرو أديب، بعد هزيمة نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء من غريمة الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في استاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما خطف اللاعب مجدي قفشة هدف في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليحصد الأهلي البطولة الإفريقية التاسعة في تاريخه.

وقال "أديب"، خلال تغريده له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، : "محدش يقولى لعبنا أحسن وأوحش كل حاجة بتتننسي وبتفضل النتيجة. بصراحه كانوا لازم يحسبوا جول شيكا بتلاته وكنا خلصنا، مبروك للأهلي وبالتحديد المدرب هو البطل. وتستمر الأحزان لسنوات وسنوات".

تقدم الأهلي مبكرًا عن طريق عمرو السولية برأسية، بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة.