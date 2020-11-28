صور.. احتفالات متفرقة بفوز الأهلي بالبطولة الإفريقية بشوارع بني سويف

احتفل المئات من جماهير الأهلى بمحافظة بنى سويف، منذ قليل، بالفوز ببطولة دورى أبطال افريقيا، عقب انتصاره على فريق نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينمهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة الدولي.

وخرجت جماهير النادي الاهلي بشكل عشوائي في شوارع مدن وقرى محافظة بني سويف، رافعين الأعلام الحمراء، مرددين هتافات وشعارات النادي الأهلي.

واحتفل جماهير الأهلى داخل شارع صلاح سالم حاملين أعلام النادى الأهلي، وأشعلوا الألعاب النارية مرددين الهتافات.

فيما احتفل قائدي السيارات بمنطقة الكورنيش بفوز النادى الأهلى بالبطولة الأفريقية بالفوز على نادى الزمالك، حيث شهد كورنيش النيل تكدس مروري من قبل السيارات التى خرجت للاحتفال بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف.

وحصد النادي الأهلي المصري البطولة الإفريقية التاسعة لأبطال الدوري، في تاريخه، عقب انتصاره في المباراة النهائية على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف.