عضو الإعلام الرياضي: لا يليق بسيف زاهر مقارنة جماهير الأهلي بالزمالك

قال سامي عبدالفتاح، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، إنّه لا يليق لناقد رياضي بحجم سيف زاهر، أن يثير قضية تتناول عدد جماهير الأهلي مقارنة بعدد جماهير الزمالك، خاصة وأنّه أحد النقاد الرياضيين الذي له مكانته في الإعلام الرياضي، وأنيط به إدارة المائدة المستديرة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة الخميس الماضي، لإطلاق مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، بمناسبة مباراة القمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وتابع عبدالفتاح، لـ"الوطن": "لا يليق لسيف زاهر وهو له مكانته في الإعلام الرياضي، أن يطرح قضية سطحية جدا ولا قيمة لها، قبل مباراة مهمة تتعلق بنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، كما أنّ المنتج الذي خرج من الزميلين عمرو الدريري ومحمد القوصي، لم يكن مفيدا للملتقى في أي شيء".

وأوضح عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، أنّ اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل، توصيات المؤتمر الذي عقده المجلس بشأن حملة "مصر أولا.. لا للتعصب"، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وحضره عدد من النقاد الرياضيين.

ورصدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخالفة منسوبة للإعلامي سيف زاهر، مقدم برنامج "ملعب on time " الذي تبثه قناة on time sport، تتعلق بإثارته لقضية مقارنة عدد جماهير الأهلي وجماهير الزمالك، بحضور اثنين من النقاد الرياضيين وهما محمد القوصي وعمرو الدرديري.

وطرح سيف زاهر سؤالا في الحلقة، قائلا: "مين الجمهور اللي شعبيته أكتر في السوشيال ميديا"، فرد القوصي: "الأهلي طبعا، مش أقل من 70%"، بينما عقّب الدريردي: "جمهور الأهلي قد الزمالك"، وأضاف: "90% من اللي بيقولوا إنهم منتمين للأهلي، بيبقى ملوش أصلا في الكورة"، ثم دار سجال في الحلقة حول هذا الموضوع.

وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك، في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي عقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الحالي.

ومن أبرز الأسماء في قائمة الحضور والمدعوين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، والكاتب الصحفي صلاح منتصر والنقاد الرياضيون فتحي سند رئيس قناة الزمالك، وحازم إمام، وسيف زاهر، وعدد من رؤساء التحرير.