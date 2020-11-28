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المفتي: التأسلم السياسي بدأ بـ"الخوارج" وانتهى لـ"الإخوان"

علام: على الأمة واجب شرعي لبيان صحيح الدين والقضاء على التطرف

كتب:

محمد عزالدين
03:20 ص | السبت 28 نوفمبر 2020
الدكتور شوقي علام

الدكتور شوقي علام

قال فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن جماعة الإخوان الإرهابية أعادوا إحياء فكر الخوارج القديم، لافتا إلى أن دار الإفتاء أطلقت على جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر، وسبقها فى ذلك علماء كثيرون من الأزهر الشريف.

وأضاف "علام" خلال لقاء مع برنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم حمدى رزق، أن المعركتين الفكرية والأمنية ضد جماعة الإخوان الإرهابية، تمثلان واجبا شرعيا على الأمة، لبيان صحيح الدين والقضاء على الفكر المتطرف".

وأوضح أن مفهوم "التأسلم السياسى" استغلال سياسى للإسلام للوصول إلى أغراض معينة، وأن التأسلم السياسى بدأ من عصر الخوارج إلى عصر جماعة الاخوان الارهابية الآن، لافتا أنه بدراسة ظاهرة التأسلم السياسى على مدار 15 قرنا من الزمان خلصت الدراسة إلى أن التأسلم السياسى فشل فى كل تجاربه بين الماضى والحاضر.

وتابع مفتي الجمهورية، قائلا: "تبقى فكرة الدولة هي الناجحة ويحمى من خلالها الدين، والنفس والعقل"، مؤكدا: "كل توظيف للإسلام للوصول إلى أغراض سياسية مصيره الفشل".

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