7 نصائح من "الصحة" لحماية الطلاب من كورونا.. تعرف عليها

تخوفات كثيرة من أولياء الأمور على أبنائهم من التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهناك مطالبات بوقف أو تعليق الدراسة مع زيادة الحالات المصابة داخل المدارس، وحرصت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بوضع خطة وقائية تهدف إلى تقليل فرص انتشار العدوى والحفاظ على الطلاب واستمرار العملية التعليمية.

ووجهت وزارة الصحة من خلال الخطة الوقائية رسالة لأولياء الأمور جاءت كالتالي:

- على ولي الأمر في حالة وجود أعراض أمراض تنفسيية أو ارتفاع درجة الحرارة لدى الطفل أو مخالطته لحالة مصابة بكورونا بعد إرسال الطفل للمدرسة، إخبار مشرف الباص أو مسئولي التواصل بالمدرسة.

- يتأكد ولى الأمر الطالب من قيام ابنه او ابنته بغسل اليدين بالماء والصابون قبل خروجه من المنزل.

- يقوم الوالدين بوضع كمامة العادية على وجه الطالب بشكل مناسب حسب التعليمات المنظمة.

- يعطي ولي الأمر للطالب الشراب والطعام الخاص بيه ويوصي بعدم الشراء من الباعة الجائلين.

- يراعى ارتداء الكمامات الجراحية أو القماش من مصدر موثوق.

- كما يجب مراعاة تطهير الأيدي بمجرد النزول وقبل دخول المدرسة والحرص على تفادى الزحام.

- على ولي الأمر توعية أبنائه بخطر فيروس كورونا وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع زملائه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف