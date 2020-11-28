مصدر: استطلاع رأي المحافظين لمد مهلة التصالح في مخالفات البناء

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة وجهت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية باستيفاء البيانات المطلوبة ممن تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء، حتى يعد الطلب ساريًا ويتم البت فيه.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن كل من تقدم بطلب تصالح عليه سرعة استكمال الأوراق المطلوبة للاستفادة من التقنين، وعلى المواطنين استغلال تلك الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول على سند قانوني يمنع اتخاذ أي قرارات ضدهم، سواء بهدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث أي مشكلة، بالإضافة إلى استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص هذا الملف.

وأشار إلى انه جار استطلاع رأى المحافظين بشأن رؤيتهم فيما يخص مد مهلة تلقي طلبات التصالح مرة أخرى خاصة أنها ستنتهي في نهاية نوفمبر الجارى، وعلى المواطنين استغلال هذه الفترة والتقدم بطلب للتصالح خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بهذا الموضوع المهم، والذي يوليه رئيس الجمهورية اهتمام ومتابعة بصورة مستمرة .

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التنمية المحلية أن موضوع تقنين أراضي أملاك الدولة، يتم بحثه في إطار لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، موضحه أن اللجنة لم تتخد أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والإجراءات المطلوبة منهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه ليس هناك أي تفكير في فتح تلقي طلبات من جديد لتقنين الأراضي حتى لا يكون هناك مضيعة للوقت، لافته إلى أن المحافظات تلقت أكثر 2.5 مليون طلب تصالح على بعض مخالفات البناء، والدولة بأجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.