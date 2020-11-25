التنمية المحلية لـ"المحافظين": انزلوا الشوارع واشتغلوا وقت المطر

وجّهت وزارة التنمية المحلية، المُحافظين، بالتعاون والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها بعض المحافظات .

وشددت الوزارة في توجيهاتها للمحافظين، بشفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية والشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري، والتركيز على محيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والتلاميذ والمواطنين والسيارات بتلك المناطق.

وشدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، على مدار اليوم، خاصة في المحافظات المتوقع وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد سقوط أمطار.

وناشد الوزير، المواطنين في المحافظات التي تتعرض لموجة الطقس السيئ خلال اليومين المقبلين، بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم اليومية، والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم.

الأرصاد تحذّر من تقلبات في الطقس حتى الجمعة

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الحالة الجوية بدءا من اليوم الأربعاء حتى الجمعة، وتوقعت أن يشهد اليوم الأربعاء أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، مثل الإسكندرية ورشيد وبلطيم والعريش ورفح، تكون رعدية على بعض المناطق وتمتد لمحافظات الوجه البحري بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وستكون رعدية على بعض محافظات الوجه البحري، وتكون الأمطار متوسطة في القاهرة.

وذكرت هيئة الأرصاد، أنّ الطقس سيكون معتدلًا على "جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد"، وليلًا سيكون الجو باردًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء، وشديد البرودة أيضًا على شمال الصعيد، مع استمرار سقوط الأمطار في مناطق من شمال الوجه البحري، "كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، السلوم، رشيد، بلطيم، الضبعة، ومطروح".