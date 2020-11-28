ضبط 4 عاطلين للاتجار في المخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة مكافحة المخدرات بالقليوبية، من القبض على 4 عاطلين، في أثناء قيامهم بالإتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة وقليوب، وبحوزتهم كيلو استروكس وحشيش.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وأحيل المتهمين للنيابات المختصة، فتولت التحقيق، وأمرت بإشراف المستشارمحمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق، والتحفظ على المضبوطات.

كانت المعلومات السرية قد وردت إلي اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية بإتجار مجموعة من العاطلين في المخدرات بشبرا الخيمة وقليوب؛ فأمر بتشكيل حملة قادها العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المحافظة، والتي تمكنت من القبض علي المتهمين.

والمتهمين هم: "ا. ج .د "، 24 عاما، عاطل، مقيم ببهتيم، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، تزن حوالي 250 جرام، ومبلغ مالي 1280 جنيها، وهاتف محمول وسلاح أبيض (مطواة)، و"ا. م. ا"، 20 عاما، عاطل، مقيم بقليوب البلد، و "ع. ع. ج"، 29 عاما، عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، تزن حوالى 250 جرام، ومبلغ مالي 550 جنيها، وعدد 2 هاتف محمول، و"م. ف. م"، 32 عاما، عاطل، مقيم بشارع سوق الثلاثاء بقليوب البلد، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، تزن حوالي 450 جراما، ومبلغ مالي 150 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات اعترفوا بإتجارهم على نطاق واسع، وسبق اتهامهم بقضايا أخرى لحيازتهم مخدرات.

وتبين من التحقيقات أنهم اعتادوا على تلك التجارة، ولديهم زبائن بكل أنحاء المدينة والقرى التابعة، وأن التوزيع يتم عن طريق الهاتف المحمول، وتحديد المكان مع الزبون لاستلام المخدرات، وأن لهم زبائن بجميع الأعمار، خاصة بمنطقة عزبة الموالح وميت العطار ببنها.