10 ديسمبر.. آخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية بـ4 مدن جديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّ يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر المقبل الساعة 11.59 مساءً، هو آخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com والخاص ببنك التعمير والإسكان، بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور).

وحول تفاصيل الحجز، أوضح وزير الإسكان، أن الخطوة الأولى (التقديم)، تتمثل في أن يحجز الراغب عبر الدخول على الموقع الإلكتروني ([http://www.hdb-reservation.com)،]www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان دون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، ويقوم المتقدم للحجز بإنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومي ورقم التليفون المحمول.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنَّه في حالة التسجيل باسم (القاصر) يتمّ إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد، ويجب تسجيل الإيميل لضمان وصول كلمة المرور، ويتمّ إرسال رسالة (sms) بكلمة مرور افتراضية، تُستخدم فى تسجيل البيانات الأساسية ثم يتمّ تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل/ العنوان/ الرقم القومي للعميل/ الإيميل/ التليفون/ اسم الزوجة ورقمها القومي)، ويتمّ تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة)، وجه وظهر فى ورقة واحدة، ثم يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي)، وتسجيل الرقم القومى وكلمة المرور، ويتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة)، وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكّيد) ليظهر رقم الإستمارة على الشاشة وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنَّ الخطوة الثانية تتمثل فى المراجعة الداخلية بالبنك، بينما تتمثل الخطوة الثالثة (الحجز ) في أن يقوم العميل بالدخول على الموقع مرة أخرى بالرقم القومي وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنَّ أسعار الوحدات مرفقة بكراسة شروط الحجز على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com، ويقوم العميل بتحويل مبلغ 50 ألف جنيه مصرى مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأةـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية: (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلى)، وسيتمّ إرسال رسالة (SMS)، تُفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة من قيام العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز.

وأوضح "هلال"، أنَّه في حالة حجز الوحدة، يتمّ استكمال سداد نسبة 30% من قيمة الوحدة خلال الفترة من 29/12/2020 وحتى 30/1/2021، بجانب سداد (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكترونى، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، أنَّه يتمّ سداد باقي ثمن الوحدة على دفعات نصف سنوية متساوية لمدة 3 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت السداد، إضافة إلى (2% +0.5% مصاريف تحصيل )، ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، مشيراً إلى أنَّه يتمّ التعاقد فور استكمال سداد مقدم الحجز، كما يتمّ تسليم الوحدة خلال شهر من تاريخ التعاقد.

وفيما يتعلق بشروط الحجز والاشتراطات العامة، قال: يشترط في المتقدم للحجز، أن يكون شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياَ على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، وألَّا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وفي حالة مخالفة ذلك يتمّ إلغاء الحجز/ التخصيص، وتعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذا أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نصٌ فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، والوحدات السكنية المطروحة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن من فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط، ويقر المتقدم للحجز بأنَّه قد اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز هو بمثابة الموافقة النهائية على هذه الشروط، بجانب أنه ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للقواعد المعمول بها بالهيئة، وكذا جميع القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن، ويلتزم المشترى باستلام الوحدة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التعاقد، ويقر المتقدم للحجز بمعاينة المشروع والعمارات والوحدة المراد شرائها المعاينة التامة المنافية للجهالة وبالموافقة على شرائها بحالتها الراهنة.