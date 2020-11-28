بسعر يبدأ من 60 جنيها.. انطلاق أولى حفلات الكريسماس بالأوبرا اليوم

تنطلق اليوم السبت، احتفالات دار الأوبرا المصرية بأعياد الكريسماس والتي تقدم باقة من أشهر أغاني الكريسماس العالمية على مسارحها على مدار الفترة المقبلة.

ونوهت دار الأوبرا، من خلال موقعها الرسمي، إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المجتمعي مع وجود مسافات آمنة بين الجمهور، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقدم فرقة أوبرا القاهرة حفل أغاني الكريسماس بالقاعة الصغيرة في تمام الساعة الثامنة وتبدأ سعر التذاكر من 60 جنيهًا.

وتقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى حفلين متتاليين بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، من إخراج حازم طايل وذلك في الثامنة مساء يومي السبت والأحد 28، 29 نوفمبر على المسرح الصغير.

ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر أغاني الكريسماس العالمية منها: "شجرة الكريسماس، ليرعاك الله، لنبقى سويا، ليلة صامتة، الكريسماس الأبيض، الجنة الرائعة، أروع وقت من العام، 12 يومًا من الكريسماس، هذا هو الكريسماس، حاول أن تتذكر، ليلة مقدسة، ليلة سعيدة".

وأكّدت دار الأوبرا ضرورة الإلتزام بدخول البوابه المخصصة للتعقيم وقياس الحرارة بواسطة المختص وغير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تمّ حجزه واستلام تذكرته، كما يمنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

وتكّونت فرقة أوبرا القاهرة رسميًا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.