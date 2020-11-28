فيديو.. طريقة التسجيل إلكترونيا لحجز شقة بمبادرة "سكن لكل المصريين"

ذكرت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّ الصندوق أطلق فيديوهين جديدين عن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الخاصة بحجز وحدات مبادرة الرئيس لتوفير 125 ألف وحدة سكنية، "سكن لكل المصريين"، وكذلك لشرح بيانات الدخل للمتقدمين مهما اختلفت وظائفهم وأوضاعهم الاجتماعية.

جاء ذلك في إطار الحملة التعريفية التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين عبر نشر مجموعة من الفيديوهات لتعريفهم بالإجراءات والمعلومات الخاصة بمشروعات الصندوق.

وأشارت إلى أنَّ الصندوق يسعى إلى تذليل كل الصعاب التي يعبر عنها المواطنون، وهو ما دفعهم إلى نشر هذه الفيديوهات عبر القنوات الرسمية للصندوق في مواقع فيسبوك ويوتيوب كي يتمكّن من التواصل مع المواطنين دون وسطاء كي يحصلوا على المعلومات من مصدرها الرئيسي.

لمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك بالضغط هنا ، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من هنا ، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.