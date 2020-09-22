أماكن الوحدات السكنية المتاحة بمشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي

تواصل بنوك التعمير والإسكان، استقبال حاجزي الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، التي طرحتها وزارة الإسكان الاجتماعي، مُمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية: مدينة بدر بمحافظة القاهرة ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد ومدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط.

كيفية الحصول وحدة سكنية بمشروعات الصندوق وتفاصيل مساحات الوحدات السكنية المتاحة

وتستعرض "الوطن" كيفية الحصول وحدة سكنية بمشروعات الصندوق وتفاصيل مساحات الوحدات السكنية المتاحة:

1 - يتمّ تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق

2 - بيع كراسات الشروط مستمر حتى غلق باب الحجز يوم 8 أكتوبر 2020، من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – البحر الأحمر – بورسعيد – دمياط).

3- تتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 103 و120 م2 (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً.

4- يبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 200 جنيه مصروفات تسجيل (لاتُرد ولا تُسترد).

5- ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5% من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتى تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان.

6- يتمّ سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20عاماً بسعر عائد 8% سنوياً متناقصة، وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.

7 - في حالة رغبة المواطن في أي استفسار أو سؤال يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة ٩ صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن مد فترة سداد مقدم مجدية الحجز، وتسجيل البيانات، وسحب كراسات الشروط، حتى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020، وذلك لحجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، والتى تطرحها الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، لإتاحة فرصة لعدد أكبر من العملاء لحجز تلك الوحدات، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز اليوم الثلاثاء.