خامنئي يطالب بالتحقيق في اغتيال العالم النووي فخري زاده

طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم السبت، بالتحقيق في واقعة اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده.

وقال "خامنئي"، في رسالة تعزية باغتيال فخري زاده: "يجب أن يكون هناك موضوعان مهمان على جدول أعمال كل المعنيين في البلاد بجدية، أولاً، التحقيق في هذه الجريمة وإنزال العقاب النهائي لمرتكبيها وقادتها"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف خامنئي قائلا: "وثانيا متابعة الجهود العلمية والتقنية للشهيد في جميع القطاعات التي انخرط فيها".

كشف الرئيس الإيراني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية السبت عن آخر نشاطات العالم النووي محسن فخري زاده الذي أغتيل أمس في طهران، متوعدا بالرد في الزمان المناسب.

ولفت روحاني، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم"، إلى أن العالم فخري زاده كرس وقته مؤخرا في إجراء الأبحاث لمكافحة فيروس كورونا وصناعة أجهزة تشخيص الفيروس، وعمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي لإيران في صناعة المعدات والأدوية لمواجهة الجائحة.

وأشار روحاني إلى أن اغتيال العالم فخري زاده يثبت أن العدو يعيش حالة توتر خلال الأسابيع المقبلة ويشعر أن الضغوط على إيران تلفظ أنفاسها الأخيرة، وقال إن "العدو يريد استغلال الأسابيع القليلة المقبلة كي يتمكن من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكد أن اغتيال فخري زاده لن يعرقل مسار إيران في المجالات العلمية بل سيؤدي إلى تشديد عزمها، وعلى أعداء إيران أن يدركوا أن إيران أكثر شجاعة من ألا ترد على جريمة الاغتيال.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية.

و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، أمس الجمعة 27 نوفمبر، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

يذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وقد أعلن قبل عامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية.