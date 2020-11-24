عضو الديموقراطي الأمريكي: ترامب أطاح بقيادات عسكرية بسبب إيران

استبعد مهدي عفيفي عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي إمكانية أن تغير المحكمة العليا الأمريكية نتيجة الانتخابات لصالح الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" أنه تم رفض 31 قضية تم التقدم بها، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا تحكم في طريقة تطبيق قانون الولاية، مستبعدًا إمكانية أن تحكم المحكمة العليا بإبطال نتائج الـ6 ولايات التي نجح جو بايدن فيها.

وأوضح عفيفي أن بايدن هو رجل المرحلة اليوم وأنه يستلم السلطة من إدارة ترفض التعاون، مضيفًا أن بايدن لديه فريق جاهز للعمل، مشيرا إلى أن أول قرار لبايدن في 2021 سيكون العودة لاتفاقية المناخ، لافتا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني عوار وأن الاتفاق الحالي لن يقبل به بايدن، مؤكدًا أن الطاقة النووية أصبحت أضعاف أضعاف ما كانت عليه قبل الاتفاق، مشددًا على ضرورة تغيير هذا الاتفاق وإعادة النظر فيه.

وأشار إلى أن حركة ترامب بالإطاحة ببعض القيادات العسكرية بسبب رفضها القيام بضربة عسكرية ضد إيران وأنه قام بإقالتهم لأنه يعتقد أن الولاء يجب أن يكون له، مشددًَا على أن الولاء يجب أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية نفسها وليس لترامب.

واستبعد عفيفي أن تقوم حرب مع إيران، مشيرًا إلى أن أكثر من سيتأثر في هذه الحرب هي السعودية ودول الجوار لإيران، مشيرًا أن الادارة العسكرية ترفض ذلك وتؤكد أن ذلك سيسبب كارثة للشعب الأمريكي ولحلفاء أمريكا.