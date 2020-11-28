"التنظيم والإدارة" يعتمد الهيكل الوظيفي لهيئتي التموين الطبي والدواء

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وذلك في إطار استمرار دعم الجهاز للقطاع الطبي وتقديره لدوره الكبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وكشف الشيخ، عن أن الجهاز اعتمد أيضًا الهيكل التنظيمي لهيئة الدواء المصرية إلى جانب اعتماد جدول وظائفها المستحدثة، وذلك بقرار رئيس الجهاز رقم 217 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن الجهاز يراعي في إعداده للهيكل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعرض تقريرا بشأن بعض جهود الجهاز خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي تضمن انتهاء الجهاز من تدريب 4 آلاف و81 موظفًا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية على حزمة برامج أساسيات، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما انتهى الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلي والمعروف بـ"التسوية" لـ1458 موظفًا من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ودراسة تثبيت 8049 موظفاً، إلى جانب دراسة نقل 240 موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما انتهى أيضًا من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لـ3252 موظفًا، ودراسة منح حافز التميز العلمي لـ135 موظفاً ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

وفي سياق آخر، كشف التقرير عن انتهاء الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لـ581 مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، كما انتهى أيضاً من دراسة تمويل درجات 234 وظيفة ببعض الجهات الإدارية.

الجدير بالذكر، أن الجهاز سبق وأن قام باعتماد الهيكل التنظيمي لكل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة والصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضًا الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.