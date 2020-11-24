معوض: ننتظر موافقة هيئة الدواء لإنتاج لقاح كورونا بواسطة المصنع المنتج

قال الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إن علماء مركز التميز العلمي للفيروسات، سيبدأون بمجرد وصول الموافقات لبدء التجارب الإكلينيكية على المتبرعين للقاح كورونا المصري، بتحضير 5000 جرعة من اللقاح بواسطة المصنع المخصص للإنتاج.

وأكد معوض في تصريحات لـ"الوطن"، أن المركز القومي للبحوث جهة أبحاث ودراسات علمية وليس تصنيع وإنتاج، لافتاً إلى أن المركز في انتظار موافقة هيئة الدواء للمصنع المكلف بإنتاج الفاكسين.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أول أمس، قد ناقش تجارب الجامعات المصرية في التعامل مع فيروس كورونا، ودور الوزارة لمواجهة الجائحة، بحضورفرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصصت نحو 100 مليون جنيه؛ لتشجيع التقدم البحثي من خلال مبادرة "طبق فكرتك" لتلقي الأفكار التكنولوجية المبتكرة وحلول لمواجهة فيروس كورونا تؤدي إلى توليد التكنولوجيا الوطنية للوصول إلى مرحلة الإنتاج الكمي وإصلاح المستشفيات التابعة للجامعة.

وأشار الوزير إلى أن لدينا أكثر من 300 مشروع جاري تنفيذه في جامعات مختلفة، و549 مقالة بحث مفهرسة في PubMed، و159 تجربة سريرية مُسجلة في التجارب السريرية، اكتمل منها 38 تجربة وما زال هناك 121 تجربة جارية، بالإضافة إلى أن هناك 15مشروعًا ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، و80 مشروعًا ممول من أكاديمية البحث العلمي، وكذلك 262 تسلسل (جينوم فيروسي) كامل بواسطة العلماء المصريين.

وفيما يتعلق بسباق اللقاحات، أوضح الدكتور خالد عبدالغفارأن اللقاحات تتطلب عادةً سنوات من البحث والاختبار والعلماء يتسابقون لإنتاج لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بحلول العام المقبل، مشيرًا إلى أن الباحثين يختبرون 54 لقاحًا في تجارب سريرية على البشر، وما لا يقل عن 155 لقاحًا قبل السريرية قيد التحقيق النشط على الحيوانات منهم 4 في مصر وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وأنه من المتوقع البدء في التجارب السريرية على 2 من لقاح (الفيروس الكامل المعطل) خلال شهر تقريبًا.