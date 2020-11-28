شاكر عبدالحميد يفتتح مهرجان "ما بعد كورونا" وإعلان الفائزين بالجوائز

يفتتح الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، في السابعة من مساء اليوم السبت، مهرجان "ما بعد كورونا"، بأتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليري ضي".

واجتمعت لجنة تحكيم الفن التشكيلي لاختيار الأعمال الفنية الفائزة في هذا الفرع، بعد اكتمال التحكيم في الشعر والقصة القصيرة والموسيقى، فيما تعلن إدارة المهرجان أسماء الفائزين بجوائزه.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" إن المهرجان يضم أعمالًا متنافسة من إنتاج الفنانين والأدباء والموسيقيين المصريين والسعوديين والعرب المقيمين في البلدين، التي أنتجوها خلال فترة الحظر، ويقام برعاية مؤسسة الزاهدية للثقافة والإبداع، ويتنافس خلاله 300 متسابق بعد الفرز الأخير لكافة الأعمال، فيما يشارك عدد من كبار الفنانين بأعمال خارج المنافسة.

وأضاف "قنديل"، أن المهرجان يأتي تفاعلًا مع الواقع واستشراقًا للأمل ومواكبة للحس الفني وتجاوبًا مع فكرة الشيخ طلال زاهد، وهو المعرض العربي الأول من نوعه في جاليري "ضي" بالقاهرة في جميع فروع الفن، سواءً التشكيل والنحت والتصوير والرسم والخزف والجرافيك والموسيقى والشعر والقصة القصيرة.

وقال الشيخ طلال زاهد راعي المهرجان، إنه يعتقد أن عصر كورونا فرصة ذهبية لكل مبدع ليستغل الوقت للتأمل والإبداع كل في مجاله، خصوصاً أن كثيرا من الملهيات قد تلاشت.

وتشكلت لجنة تحكيم الفن التشكيلي برئاسة الفنان محمد عبلة، وعضوية الفنانين سمير الدهام وطارق الكومي والدكتور عادل ثروت والدكتور سعيد بدر.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الشعر الناقد والشاعر محمد بدوي والشاعر محمد سليمان والشاعر عبدالناصر هلال، فيما تشكلت لجنة تحكيم القصة القصيرة من الدكتور أحمد الخميسي والدكتور رضا البهات والكاتب الصحفي أسامة الرحيمي.

وتكونت لجنة تحكيم الموسيقي من الدكتور فوزي الشامي والدكتور محمد بيومي والدكتور عبد الرحمن إبراهيم.

وتستمر فعاليات مهرجان "ما بعد كورونا" لمدة 20 يومًا، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة والعربية والشباب.