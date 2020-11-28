القبض على عاطل تحرش بزوجة عمه في السويس: "لم أتمالك نفسي بسبب جمالها"

ألقت قوات الشرطة بالسويس القبض على عاطل تحرش بزوجة عمه داخل مسكنها بحي الأربعين، وبدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهم والاستماع إلى أقواله وأقوال السيدة.

واعترف المتهم بارتكاب جريمة التحرش الجنسي بزوجة عمه، مؤكدًا أنه لم يتمالك نفسه بسبب جمالها، وأنها طلبت حضوره إلى شقتها في غياب عمه.

كان مدير أمن السويس تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة الأربعين، باتهام سيدة بالعقد الثالث من العمر، ابن شقيق زوجها بالتحرش الجنسي بها، داخل مسكنها بالحي.

وبعد تحرير السيدة المحضر، ألقت الشرطة القبض على المتهم بالتحرش، وتبين أنه عاطل، مقيم بحي الأربعين، بجوار مسكن السيدة.

وقال المتهم: "لا أنكر أنني ذهبت إلى منزل زوجة عمي، ولكن هي من دعتني للمجيء إليها، ولم أستطع تمالك نفسي، ولم يحدث اغتصاب أو أي شيء زي ما هي بتتهمني، وإزاي وهي اللي قالت لي تعالى هنا في بيت عمي".

وأشار المتهم إلى أنه "كنت أتحدث معها باستمرار، ومن خلال اتصالات مستمرة ومعرفش ليه هي دلوقتي بتقول كده، رغم إننا مع بعض في كلام من فترة طويلة".

بينما قالت السيدة: " لم أدعه لزيارة بيتي، وهو من جاء ليسأل على عمه، وطبيعي إني أستقبله، ولكنني فوجئت إنه يتحرش جنسيًا بي داخل المنزل، واستغثت بالجيران، ثم جئت إلي قسم الشرطة لعمل محضر ضده".

وأضافت السيدة: "لو أني طلبت منه المجئ في غياب عمه، لماذا أتهمه بأنه تحرش بي داخل المنزل"، مؤكدة أنه "يكذب لكي يتهرب مما فعله، وأنا طالبت فقط عند مجيئي إلى قسم الشرطة أن آخذ حقي فقط منه".