إعادة فرز طالبت بها حملة ترامب في "ميلووكي" انتهت لمصلحة بايدن

انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميلووكي، أكبر مقاطعة في ولاية ويسكونسن، بحصول الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن على مزيد من الأصوات.

فبعد إعادة فرز ما يقرب من 460 ألف صوت في ميلووكي، بات الفارق بين الاثنين 132 صوتا إضافيا لمصلحة بايدن، وفي المجمل حصل بايدن على 257 صوتا إضافيا مقابل 125 صوتا لترامب.

وكانت حملة ترامب قد طالبت بإعادة الفرز في اثنتين من أكبر مقاطعات ويسكونسن من حيث عدد السكان، وهما ميلووكي ودين اللتان تميلان إلى الحزب الديمقراطي، وذلك بعدما خسر الولاية بأكثر من 20 ألف صوت.

وستتكلف حملة ترامب ثلاثة ملايين دولار لقاء عملية إعادة الفرز في المقاطعتين. ومن المتوقع أن تنتهي مقاطعة دين من إعادة فرز الأصوات غدا الأحد.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، فاز بايدن بانتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر بأكثرية 306 من أصوات المجمع الانتخابي، وهو ما يزيد كثيرا عن الأصوات اللازمة للفوز بالرئاسة وعددها 270، فيما حصل ترامب على 232 صوتا. ويتقدم بايدن أيضا بأكثر من ستة ملايين في التصويت الشعبي، كما أفادت وكالة "رويترز".

وبعد انتهاء إعادة الفرز في ميلووكي قال جورج كريستنسون‭‭‭ ‬‬‬كاتب العدل في المقاطعة: "توضح إعادة الفزر ما نعرفه بالفعل، وهو أن الانتخابات في مقاطعة ميلووكي نزيهة وشفافة ودقيقة وسليمة".

ولا يزال من المتوقع أن تطعن حملة ترامب بالنتيجة الإجمالية في ولاية ويسكونسن، علماً أنه من المقرر أن تصادق الولاية على النتيجة النهائية الثلاثاء المقبل.