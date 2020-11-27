ترامب لصحفي شكك في تزوير الانتخابات: لا تتحدث معي هكذا.. أنا الرئيس

قاطع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حديث مراسل وكالة "رويترز" للأنباء للبيت الأبيض جيف ميسون، الذي شكك في مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، حيث قال دونالد ترامب للمراسل: "لا تتحدث معي بهذه الطريقة، أنا رئيس الولايات المتحدة، لا تتحدث أبداً مع الرئيس هكذا".

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، حدثت الواقعة، أمس، عندما كان ترامب يرد على أسئلة الصحفيين للمرة الأولى منذ الانتخابات، التي لم يظهر بعدها إلا في عدد قليل من المناسبات العامة، وكان يرفض في كل مرة تلقي أسئلة من الصحفيين، حيث فضّل التغريد عبر موقع "تويتر" الذي وصف العديد من تغريداته على أنها معلومات خاطئة.

وأعلن دونالد ترامب لأول مرة أنه سيخرج من البيت الأبيض عندما تؤكد الهيئة الناخبة فوز خصمه الديمقراطي جوب بايدن في الانتخابات، وبادره صحفيون بطرح أسئلة، عما إذا كان سيُقر رسمياً بهزيمته بعدما يؤكد كبار الناخبين انتقال الرئاسة إلى بايدن، ورد ترامب: "سيكون من الصعب جداً القبول بذلك، لأننا نعرف جميعاً أن عملية تزوير واسعة جرت في انتخابات".

ورداً على سؤال عما إذا كان سيخرج عندها من البيت الأبيض في 20 يناير، يوم أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، قال: "بالطبع سأفعل، وأنتم تعرفون ذلك"، لكنه أضاف: "أعتقد أن أموراً كثيرة ستحصل قبل هذا اليوم".

وقال: "من المستحيل أن يحصل بايدن على 80 مليون صوت"، وتابع: "سيكون من الصعب للغاية التنازل لأننا نعلم أنه كان هناك تزوير كبير"، مضيفاً أن الانتخابات الأمريكية كانت "مثل دولة من دول العالم الثالث".

وذكر أنه إذا تم إعلان فوز بايدن، فإن الهيئة الناخبة ستكون قد "ارتكبت خطأ، لأن هذه الانتخابات كانت مزورة".

وفشلت كل الطعون التي قدمها ترامب حتى الآن، في وقت تؤكد الولايات التي كانت حاسمة في الانتخابات الواحدة تلو الأخرى نتائج التصويت فيها.