جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الساعات الرولكس

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 برئاسة أحمد سعد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب محاولة تهريب عدد من الساعات الرولكس الثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه سامح أمين الجبار مدير الحركة في راكب عربي قادم من الإمارات أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول لملاحظتة كثرة أختام السفر والوصول بجواز سفره.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفى مرسي مأمور الجمرك الذي تلاحظ له وجود عبوات ساعات ذات كثافة عالية.

وبالعرض على هاشم مصطفي مدير الجمرك قرر تكليف أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول وجورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود عدد من الساعات الرولكس الثمينة مخفاه وسط طيات الملابس، وتكليف جورج صفوت وسامي نبيل مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط ساعات أخرى مخبأه في الجاكيت الذي يرتديه باجمالي ستة ساعات رولكس ثمينة.

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.