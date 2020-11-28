رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير قسم الطوارئ بمُستشفى قصر العيني

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير قسم الطوارئ ليصبح مُستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العيني، ومسؤولو التنفيذ.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التعليم العالى حول المشروع، الذي يرتقي بخدمات هذا الصرح الطبي، من قسم طوارئ إلى مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني، من خلال التوسع في مساحة قسم الطوارئ من 1000 متر بسعة 23 سريرا، إلى 7000م، بسعة 113 سريرا.

وأشاد رئيس الوزراء، بالنقلة النوعية في الخدمة الطبية التي ستكون عليها المستشفى بعد التوسع في خدماتها لتوفر الرعاية الصحية بجودة أكبر ولعدد أكثر من المواطنين، كما تعرف على نظام حجز الخدمة الطبية عبر أرقام متسلسلة لمنع التزاحم وضمان سرعة تلقي الخدمة والرعاية اللازمة.

وأشار عبدالغفار، إلى أنَّ التطوير شمل إنشاء وحدة لعلاج جلطات الجهاز العصبي والقلب، ووحدة العظام، وعلاج الكسور، بـ4 حجرات لعلاج الكسور، فضلاً عن انشاء حجرتين للفرز بـ16 سريراً للتشخيص المبدئي، وكذلك 44 سريراً للإقامة القصيرة، وكذلك حجرة الصدمات لعلاج الحالات الحرجة، وغرفة الإصابات المُتعددة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنَّه تمّ تجهيز قسم الأشعة بجهازي موجات فوق صوتية، وجهازي أشعة، وجهازي أشعة مقطعية، وجهاز الرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى إضافة عدد ١٥ سرير رعاية مركزة، و5 أسرّة رعاية متوسطة، مع تخصيص مكان لانتظار أهل المرضى وشاشات لمتابعة ذويهم.

كما تمّ التخطيط للتطوير بحيث تصبح دورة المريض أكثر سهولة وسرعة لحركة المرضى، وتعتمد على بنية معلوماتية حديثة لنظام التذاكر، وانتظار المرضى لتلقي الخدمة، لضمان تقديم الخدمة بأسرع وقت، كما تم تجهيز قسم الطوارئ بأحدث الأجهزة والمستلزمات بـ110 ملايين جنيه، وتصل تكلفة تطوير المستشفى لـ300 مليون جنيه، إلى جانب زيادة مُعدل تردد المرضى في الطوارئ ليصبح 1500 مريض يومياً، ومع التطوير تضاعف هذا الرقم نظراً لزيادة القدرة الإستيعابية للمستشفى.

وأجرى رئيس الوزراء جولة شاملة تفقد خلالها تجهيزات المستشفى، شملت حجرة الفرز، ووحدة الانعاش، ووحدات الاقامة القصيرة، وغرف العمليات، ووحدة التعقيم، ووحدة الأشعة، والمعمل، ومنطقة انتظار أسر المرضى.

وأشارت الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، إلى أنَّه تمّ تجهيز المستشفى بجميع وسائل السلامة، والدفاع المدني، وكذلك زيادة القدرة الكهربية المغذية للمستشفى، نظراً لأنها منفصلة بخدماتها عن المستشفى الرئيسي، كما تمّ وضع خطة تشغيل وتجهيز الأطقم الطبية، وكذلك التمريض، وتدريبهم على النظام الجديد للتعامل مع المرضى في المستشفى، كما تمت الاشارة إلى استحداث نظام متطور للتحكم في الشبكات يتيح تحديد موقع أي عطل يطرأ في لحظة حدوثه للاسراع في علاجه.