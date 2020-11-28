رئيس الوزراء يُتابع أعمال تطوير سُور مجرى العيون وبُحيرة عين الصيرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، وذلك عقب جولته بالمعهد القومي للأورام، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطويره، وكذا أعمال تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني.

وتابع رئيس الوزراء ومرافقوه على الأرض، آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بما في ذلك موقف إزالات العمارات والمباني القديمة، ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الهدم، إلى جانب التعرف على أهم الصعوبات والتحديات التى تواجه استكمال إزالة باقي العمارات الموجودة بالمنطقة، بما يضمن سرعة البدء فى تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة المنطقة بوجه عام، وتنفيذ هذا المشروع الحضاري المتميز.

وتفقد رئيس الوزراء، نموذجاً للعمارات المقرر إقامتها في المنطقة بشكل تراثي مميز، وذلك ضمن مشروع أعمال التطوير، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على حل وإزالة أي معوقات قد تعترض تنفيذ أعمال المشروع، وذلك بما يسهم فى تنفيذ أعمال التطوير وفقاً للبرامج الزمنية المحددة بذلك.

وخلال الجولة، أشار عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنَّه يتمّ تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة سور مجرى العيون على مساحة تصل إلى حولي 378 ألف م2، حيث يتكون المشروع من تنفيذ 60 عمارة تراثية الطراز تضم نحو 1136 وحدة سكنية، إلى منطقة خدمات، ومنطقة انتظار سيارات، ومنطقة تراثية بها مراكز للحرف التراثية، ومعارض لعرض المنتجات الحرفية، ومسرح مغلق بطاقة استيعابية 450 شخصاً، إضافة إلى مسرح مفتوح يتسع إلى 1400 شخص.

وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى منطقة بحيرة عين الصيرة، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطويرها.

وفور وصوله إلى منطقة بحيرة عين الصيرة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان حول ما تمّ من أعمال فى إطار تنفيذ مشروع التطوير، كما تفقد ما يتمّ من أعمال لتنسيق الموقع العام للمشروع، تتعلق باللاندسكيب والانشاءات وأعمال النوافير، وكذا الزراعات وشبكات الري الخاصة بها، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذى لأعمال تنفيذ المشايات، والمطاعم، وكل من خزانات المياه والحريق والري.

وخلال جولته، أشاد رئيس الوزراء بما أصبحت تتمتع به هذه المنطقة من طبيعة خلابة، وما يميز مكانها، حيث تتواجد فى منطقة لها عمق تاريخي وحضاري، وهو ما جعل الدولة تسعى لإعادة تطوير هذه المنطقة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة الوجه الحضارى والتاريخى لمختلف مناطق القاهرة التراثية.

من جهته، أشار وزير الاسكان، إلى أنَّ الأعمال التي يتمّ تنفيذها في محيط البحيرة، من كافتيريات ومتنزهات ومناطق ترفيهية ستكون جاهزة بالكامل في نهاية العام الجاري، موضحًا أنَّه يتمّ تنفيذ مشروع تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة على مساحة 265 ألف م2، لافتاً إلى أنَّ المشروع يتضمن إقامة مسرح مكشوف، و4 مطاعم، ومناطق خضراء ومتنزهات، وأماكن ترفيهية، وممرات للمشاة ومناطق للجلوس بطول 2.5 كم، وكافيهات وكافتيريات، وتنفيذ 5 نوافير ملونة، وبحيرة المياه الكبريتية، ومناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، والتي تضفي مظهراً جمالياً على أرجاء المنطقة.

كما تتضمن مكونات المشروع تنفيذ خزانات للمياه وأخرى لإطفاء الحرائق سعة 850 م3 مياه، وثالثة لري المزروعات والمناطق المفتوحة سعة 1000 م3 مياه، وشبكة ري للمناطق الخضراء طول 6 آلاف متر، وشبكة صرف صحي للمشروع طول 1200 متر، ومحطة لمعالجة وتنقية مياه البحيرة، وشبكة صرف مغطى للمياه الجوفية بطول 450 مترا، ومحطة كهرباء رئيسية لتغذية المشروع بالكهرباء قدرة 3 ميجاوات.