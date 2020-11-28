الأوقاف تعرض إنجازات النشاط الرياضي: تصدرنا دوري الوزارات في كرة القدم

أبرزت وزارة الأوقاف نشاطها الرياضي في ملف إنجازات الوزارة لعام 2020، وذلك لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف.

وأكدت الوزارة أنها شاركت في دوري الوزارات، وتصدر فريق كرة القدم بوزارة الأوقاف مجموعته في هذا الدوري، بالفوز في أربع مباريات وحصوله على 12 نقطة في الدور الأول، وتأهله للدور الثاني "دور الثمانية"، رغم مشاركته للمرة الأولى في هذا الدوري.

وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة ألف جنيه لكل لاعب من فريق كرة القدم بالأوقاف لتصدر مجموعتهم في دوري الوزارات، وذلك تشجيعا للعاملين بها على ممارسة الأنشطة الرياضية. كما قرر الوزير صرف مكافأة أخرى عن كل مباراة يفوز بها الفريق في التصفيات النهائية.

ونجحت وزارة الأوقاف في توصيل صوت مصر الوسطي للعالم كله ونشر الفكر المستنير وتحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية، ومنذ أوائل عام 2014 أدركت أنها بصدد الاضطلاع في مواجهة الفكر المتطرف داخليا وخارجيا لا سيما في ظل إعادة مؤسسة الدولة المصرية التي غرس بذورها من جديد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأولاها رعايته واهتمامه ودعمه ولقطاع الأوقاف إنجازات في المجالات المختلفة منها.

وعملت الوزارة علي عمارة بيوت الله مبنى ومعنى، حيث وصل إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد أكثر من 6 مليارات جنيه في 6 سنوات كما تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3203.

وخلال عام 2020 عملت الوزارة علي تحقيق إنجازات في ملف عمارة المساجد شملت:

1. تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم 1023 مسجدًا، منها 640 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية بتكلفة مالية بلغت 813,419,585 جنيهًا، و383 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

2. حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح 508 مساجد جديدة خلال أشهر 9 و10و11/ 2020.

3. تم فرش أكثر من 1200 مسجد بكمية فرش بلغت نحو 380 ألف متر مربع، منها 782 مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش بلغت نحو 250 ألف متر مربع من السجاد المحراب الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية وبتكلفة بلغت 43,359,384 جنيهًا بالإضافة إلى فرش نحو 418 مسجدًا تم فرشها بكمية فرش بلغت نحو 130 ألف متر مربع بالجهود الذاتية، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.