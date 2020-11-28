تخطت الـ 100 إنجاز.. الأوقاف تكشف عن حصاد عام 2020

حققت وزارة الأوقاف أكثر من مائة إنجاز هذا العام، بحسب بيان لها، إذ قامت بإحلال وتجديد وصيانة وترميم 1023 مسجدًا، وفرش أكثر من 1200 مسجد، وافتتاح 508 مساجد في ثلاثة أشهر فقط.

كذلك قامت الوزارة بأكثر من 300 مليون جنيه للإعانات والقرض الحسن و1200 طن لحوم أضاحي لمليون ومائتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

بالإضافة إلى إنشاء إدارة للدعوة الإلكترونية، واستحداث برامج التدريب عن بُعد وأكثر من 26 مليون زائر ومتابع لموقع وزارة الأوقاف، كذلك قامت الوزارة بتطوير الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقافوإطلاق المنصة العلمية.

وأطلقت الوزارة سلسلة "رؤية" المترجمة باللغات الأجنبية وسلسلة "رؤية" للنشء، وترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية، وطباعة 13 مؤلفًا جديدًا في الفكر المستنير وبناء الوعي و26 كتابًا مترجمًا.

كذلك حصول أكثر من مائتي إمام وواعظة وإداري على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية، وتخريج الدفعة الأولى، من الأئمة الحاصلين على الدورة المتكاملة لـ97 إمامًا، وإطلاق الدفعة الثانية من الدورة المتكاملة لـ60 إمامًا وواعظة.

وأطلقت الوزارة الصالون الثقافي ومنتدى الحوار الثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كذلك إطلاق فعاليات مبادرة "نتعايش باحترام متبادل".

ويعد عام 2020م عام الأرقام القياسية المتوالية بهيئة الأوقاف المصرية، حيث شهد تحقيق أعلى عائد شهري وأعلى عائد سنوي في تاريخ الهيئة.

حيث حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث بلغ إجمالي إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في العام المالي 2019 / 2020 مليارًا و546 مليونًا و659 ألف جنيه، بزيادة قدرها 85 مليونًا و744 ألف جنيه عن العام المالي الماضي 2018/ 2019، بنسبة تقدر بنحو 6%، وبزيادة قدرها 336 مليونًا و107 آلاف جنيه عن العام المالي 2017 / 2018، بنسبة تقدر بنحو 22%، وبزيادة قدرها 981 مليون جنيه عن العام 2014/2013 بنسبة 173,79%.

وقامت الوزارة بافتتاح المرحلة الثالثة من تطوير مستشفى الدعاة وعلاج أكثر من 100 حالة من مصابي فيروس كورونا، وأكثر من 500 حالة من قوائم الانتظار .

ونجحت وزارة الأوقاف في توصيل صوت مصر الوسطي للعالم كله ونشر الفكر المستنير وتحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية، ومنذ أوائل عام 2014 أدركت أنها بصدد الاضطلاع في مواجهة الفكر المتطرف داخليا وخارجيا لا سيما في ظل إعادة مؤسسة الدولة المصرية التي غرس بذورها من جديد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأولاها رعايته واهتمامه ودعمه ولقطاع الأوقاف إنجازات في المجلالات المختلفة منها.