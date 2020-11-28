طهران: استمرار اغتيال العلماء قد يحد من عمل مفتشي الطاقة الدولية

قال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، اليوم السبت، إن استمرار اغتيال العلماء الإيرانيين قد يحد من عمل مفتشي وكالة الطاقة الدولية في البلاد، وفق قناة روسيا اليوم الإخبارية.

وكان المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية، بهروز كالموندي، أعلن في وقت سابق إلغاء التراخيص الخارجة عن إجراءات الضمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن عمليات التفتيش ستجري فقط في إطار القضايا البروتوكولية وإجراءات الضمان.

جدير بالذكر أن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، اغتيل أمس الجمعة، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستنتقم لمقتل زادة.