"ماتعديش من الشارع بتاعنا".. شقيقان يقتلان جارهما بالخرطوش

خلاف بسيط بين شقيقين وصديقهما انتهى إلى جريمة قتل مروعة راح ضحيتها الأخير رميًا بالأعيرة النارية الخرطوش، وبحسب تحريات المباحث أن الشقيقين تربصا بصديقهما وطلبا منه عدم المرور بسيارته من أمام منزل أسرتيهما في بلبيس بالشرقية لكن الصديق كان يعلم أن تصرفات صديقيه نوع من الاستفزاز والتقليل منه أمام الجيران فرفض الانصياغ لطلبهما فكان مصيره القتل.

أطلق المتهمان الأعيرة النارية على المجني عليه فسقط على الأرض جثة هامدة أمام المارة، وعندما حضر شقيقه لاستكشاف الأمر لم يسلم من الأعيرة الخرطوش فأصيب في قدميه ونقل إلى المستشفى لإسعافه قبل أن تحضر قوة أمنية وتلقى القبض على منفذي الجريمة.

اعترف الشقيقان بتفاصيل جريمتهما أمام النيابة العامة التى نسبت إليهما تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة نارية خرطوش، بعد الحادث الذي وقع في شهر مارس الماضي وأحالت النيابة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، فقضت صباح اليوم بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، لقتلهما شاب والشروع فى قتل شقيقه بسبب خلافات الجيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، هيثم محمود وأحمد حماد وحسام محمد المكاوى، وسكرتارية أحمد رمزى.

تعود أحداث القضية رقم 48327 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2015، ليوم 31 يوليو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس، بوصول "محمود عبد العال" لمستشفى بلبيس العام المركزى جثة هامدة، إثر إصابته بطلق خرطوش وشقيقه "أسامة" بخرطوش.

وأفادت تحريات مباحث مركز شرطة بلبيس، أنه على أثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة على أولوية المرور بالسيارات منع " حمدى م ع" والد المجنى عليهما المتهمان من المرور بالشارع لمنزلهما، فقام " يحى م ال ي" 41 سنة مزارع وشقيقه" عزت" 40 سنة عامل بمصنع جيران المجنى عليهما بالتشاجر معهم وأسفرت المشاجرة عن مقتل شاب وإصابة شقيقه، وتم القبض على المتهمان وإحالتهما قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.