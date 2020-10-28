سلسال الدم بالشرابية.. جريمة الـ3 دقائق أنهت حياة شقيقين بسبب 5 جنيهات

تحت لافتة "ماشاء الله لا قوة إلا بالله" في شارع البستان بالشرابية حدثت مذبحة مروعة راح ضحيتها سليمان محمد شحات بدري 59 سنة وشقيقه سعيد 36 سنة بينما أصيب نجل الأول سليمان 22 سنة بطعنات بالغة ويرقد على إثرها في المستشفى لتلقي العلاج، ونجح المتهم في الهروب من مسرح الجريمة عدة ساعات حتى تمكنت المباحث من القبض عليه وأرشد عن سلاح الجريمة خلال استجوابه.

لا تزيد مدة المذبحة التى هزت منطقة الشربية عن 3 دقائق كانت مرتبة من قبل القاتل الذي أخفى سلاح الجريمة في ملابسه وعندما شاهد الضحية الأول سليمان انقض عليه وذبحه في الحال دون أي نقاش فخارت قواه وسقط جثة هامدة في الحال في مشهد مروع، لحظات ولحق به شقيقه سعيد قتيلًا بذات الطريقة عندما حضر عندما شاهد شقيقه سابحًا في دمائه، ولم يسلم نجل القاتل الأول من الطعنات التى كادت أن تودي بحياته لكن سرعة نقله للمستشفي ساهمت في بقائه على قيد الحياة.

الخلاف على مبلغ مالي زهيد قدره 5 جنيهات كان سبب تلك المذبحة المروعة بعد رفض نجل المتهم دفعها قيمة استئجار دراجة هوائية من محل تأجير دراجات هوائية خاص بالقتيل الأول، ونشب الخلاف على الدراجة قبل يوم فقط من المذبحة التى بيت لها النية المتهم سيد حرموش.

القاتل سيد حرموش يبدو أن لديه حكاية طويلة مع الدم أو سلسال الدم، فوالده مات أمامه مقتولًا قبل 40 سنة، بينما هو قتل شقيقه خلال مشاجرة معه في الشارع آنذاك ودخل على إثر السجن وقضى عقوبته، ومنذ أيام نفذ المذبحة المروعة التى راح ضحيتها شقيقين والشروع في قتل نجل أحدهما.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد ، وتبين من التحقيقات أن المذبحة بدأت بذهاب نجل "المتهم" وأخبره وأن صاحب محل تأجير الدراجات الهوائية تشاجر معه بسبب 5 جنيهات، وبعدها تدخل الأهالي بالمنطقة وأنهوا الخلاف، ولكن المتهم بيت لهم نية الانتقام حتى يوم الواقعة، حيث أخفى سلاحا أبيض داخل ملابسه وما إن وجد أمامه "سليمان" ذبحه، وانتظر خلف "توك توك" وعندما حضر "سعيد" لإنقاذ شقيقه ذبحه المتهم هو الآخر، ثم حضر نجل سليمان، 22 سنة، فقام بتسديد عدة طعنات له وجرى نقله إلى مستشفى سيد جلال للعلاج وحالته حرجة.

البداية بتلقي مأمور قسم شرطة الشرابية أمس، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلين بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثتي كل من "سليمان محمد شحات بدري" ميكانيكي، وشقيقه "سعيد" ميكانيكي، وكلاهما في العقد السادس والرابع من العمر.

وكشفت التحريات والمناظرة إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة، ودلت التحريات بأن مشاجرة تجددت بين المجني عليهما والمتهم سيد حرموش، 59 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الشرابية، بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن قيام المتهم بذبح الشقيقين أمام المارة.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وشهادة الشهود وكاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، اعترف بذبح الشقيقين بسبب خلافات سابقة بالمنطقة نظرا لكونهم جيران.

وتابع المتهم بأن النفوس لم تصف معهما نهائيا، واستغل تجديد الخلافات يوم الواقعة وقام بذبح الشقيقين أمام المارة، لكي يردع كل شخص في المنطقة من الدخول معه أو مع أحد أفراد أسرته في خلافات.