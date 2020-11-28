سفير مصر الأسبق بالسودان: كلمة الرئيس السيسي خلال زيارته جوبا جاءت شاملة

قال السفير محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق بالسودان، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته اليوم السبت إلى جنوب السودان، جاءت شاملة لكل الملفات.

وأضاف "الشاذلي" خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن السيسي تحدث أولا عن مشروع سد إثيوبيا وتأثيره على حصة مصر وجنوب السودان من مياه النيل، بالإضافة إلى حديثه عن ضرورة دعم جنوب السودان من أجل أن يستطيع بناء بلاده على الطراز الحديث، بعد خروج البلد من حرب طاحنة تسببت في تدمير البنية التحتيه وتدهور بحال بمجالات التعليم والصحة وكل الأمور التي تحتاج نظرة جادة من المجتمع الدولي.

وأوضح سفير مصر الأسبق بالسودان، أن جنوب السودان كانت حصلت على وعود كثيرة من بعض الدول بدعمها دون تحقيق هذا الأمر على أرض الواقع، ولكن بعد أن عم الاستقرار البلاد من جديد، وبعد أن هدأت النزاعات الأخيرة، حان وقت تنفيذ تلك الوعود، خاصة أن المنطقة باكملها في حاجة إلى زيادة استقرار وحل النزاعات الجارية باثيوبيا، والمؤثرة بشكل كبير على السوادن أيضًا".

وأشار، إلى أنه خلال فترة قصيرة من اشتعال النزاعات في جنوب إثيوبيا استقبلت السودان أكثر من 40 ألف لاجئ، مع توقعات بزيادة هذا الرقم لأننا نتحدث عن منطقة متصلة مفتوحة على بعضها، وهذا ما يؤكد على أهمية دعم الأستقرار بتلك المنطقة كاملة.

وأكد "الشاذلي"، أن مصر تمتلك تجربة ناجحة جدًا، يجب أن يتم التسويق لها بالشكل الملائم لحجم الإنجاز، بعد أن نجحت في بناء الكثير من الطرق والجشور والأنفاق والكباري، ويوضح خبرة مصر في تشييد البنية التحيتية لأي بلد وهو أمر تحتاجه بشدة جنوب السودان، بالإضافة إلى تجربة مصر الناجحة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بشكل أخص ومع المجال الصحي بشكل عام.