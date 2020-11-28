صور وفيديوهات.. مشاهد من أول زيارة للرئيس السيسي إلى جنوب السودان

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا تظهر وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولة جنوب السودان، إذ كان في استقباله نظيره سلفا كير.

وتعد زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، الأولى من نوعها، إذ شهدت عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، وتناولت مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة مقطع فيديو أظهر وصول الرئيس إلى مطار جوبا الدولي، إذ ستشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس جنوب السودان سلفا كير عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر، والتي تأتي انعكاساً للإرث البشري والحضاري المتصل بين البلدين، ومشيداً بالجهود المصرية المخلصة والساعية نحو المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية.

وأكّد "كير" وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشيداً في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في جوبا ومساهمتها في جهود التنمية، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى زيادة نشاط القطاع الخاص المصري في جنوب السودان، وحرص بلاده على توفير كافة التسهيلات والمناخ الداعم لذلك، مع تأكيد التقدير لما تقدمه مصر من دعم فني وبرامج بناء القدرات والتدريب على مدار السنوات الماضية للكوادر من جنوب السودان في شتى المجالات المدنية والعسكرية، وما يعكسه ذلك من عمق العلاقات بين البلدين.