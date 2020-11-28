بعد شائعات ارتباطها بعمرو دياب: إيمي سالم تدعم شيكابالا وتهنئ الأهلي

تجاهلت الفنانة إيمي سالم توضيح موقفها وقصتها مع الفنان الكبير عمرو دياب، بعد أن انتشرت لهم صورا خلال الساعات الماضية، والتي استغلها البعض للحديث عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين عمرو دياب.

إيمي أغلقت هاتفها منذ أمس مع انتشار الصور، ومع ذلك داعب جمهور عمرو دياب، الفنانة إيمي وأطلقوا عليها هاشتاج "اعشق الرابعة" بناء على أغنية عمرو دياب الشهيرة "يوم تلات".

وتجاهلت إيمي عبر صفحاتها الرسمية الحديث عن تلك الصور ولم تقم باعادتها مطلقا، فحين انها استغلت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين لهدف وهنأت الفريق الأحمر بالفوز بالبطولة عبر استوري صفحتها بموقع تبادل الصور انستجرام، وهنأت نادي الزمالك على آداءه وبالتحديد اللاعب شيكابالا الذي أحرز هدف مارادوني في مرمى محمد الشناوي.

وإيمي سالم هي ممثلة مصرية، ظهرت في عدة أدوار قصيرة منذ نهاية التسعينات حتى حظت بأول دور رئيسي في فيلم" أحلام عمرنا" عام 2005 من إخراج عثمان أو لبن بدور سلمى، وفي العام التالي مباشرةً قدمت دورين في فيلميّ "ما تيجي نرقص"، و"كامل الأوصاف" من بطولة الراحل "عامر منيب"، وشاركت في عدة مسلسلات منها "عباس الأبيض في اليوم الأسود".

وتزوجت إيمي من عارض الأزياء اللبناني غسان المولى لفترة ثم انفصلا قبل أن يعودا لبعضهما مرة ثانية، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم يوسف والتوأم سالم وساري.