شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "طلقة حظ"، أحداثا مثيرة، حيث تزوج "عبد الصبور" الذي يؤدي دوره مصطفى خاطر، من "نيرمين"، التي تؤدي إيمي سالم.

فيما استمرت أحداث الحلقة في إطار شيق، ليظل "عبد الصبور" هاربا عن منزله وأسرته.