الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس بعد اغتيال العالم النووي الإيراني

دعت الأمم المتحدة، إلى ضبط النفس بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقال الوزير الإسرائيلي تساحي هانجبي، اليوم السبت، في مقابلة تلفزيونية، إنه "ليس لديه دليل" على من قتل العالم النووي الإيراني، في طهران، أمس الجمعة.

وقال هانجبي، وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "ليس لدي أي دليل على من فعل ذلك، ليس الأمر أن فمي مغلقا لأنني مسؤول، بل لأنه ليس لدي أي دليل حقا"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، أمس الجمعة، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، واتهمت إيران، إسرائيل، باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاس على اغتياله.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت في وقت سابق، بأن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم، رفعت مستوى التأهب الأمني، على خلفية اغتيال فخري زاده.

وأكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنَّ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، لن يبطئ مسار إيران النووي، مبينًا أنَّ هذا الحادث يظهر مدى "شدة يأس العدو"، موجهًا أصابع الاتهام لإسرائيل، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال روحاني: "مرة أخرى تلطخت الأيدي الشريرة للاستكبار العالمي ومرتزقته في الكيان الصهيوني بدماء عالم إيراني مجتهد، وأغرقت الأمة الإيرانية في حزن عميق".

ولفت روحاني، إلى أنَّ حادث اغتيال العالم محسن فخري زادة، "عمل إرهابي مروع، ناجم عن عجز العدو في مواجهة التقدم العلمي وقدرات الأمة الإيرانية العظيمة، وهزائمه المتوالية في المنطقة، وأحيا خباثة وحقد العدو في أذهان العالم، مثله مثل أعماله الأخرى اللاإنسانية".

وشدد روحاني، على أنَّه بهذا العمل الإرهابي وأمثاله "لن تتعطل إرادة شباب وعلماء إيران في مسار تسريع النمو العلمي وفتح قمم الشرف فحسب، بل وسيزيد ذلك من عزمهم على المضي في طريق هذا الشهيد الغالي، وستبقى دماء شهدائنا تغلي وتزمجر في عروقنا".